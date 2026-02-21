Gianluca Prestianni ifade verdi: 'Vinicius'a maymun demedim!'

UEFA Champions League maçında Real Madrid ile Benfica arasında oynanan karşılaşmanın ardından gündeme gelen hakaret iddialarında yeni gelişme yaşandı.



Real Madrid'in 1-0 kazandığı maçta golü atan Vinicius Junior, Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine "maymun" dediğini öne sürmüştü.



UEFA olayla ilgili soruşturma başlatırken, 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu ifade verdi.



İDDİALARA YANIT



ESPN'in haberine göre Prestianni, UEFA'ya yaptığı savunmada Vinicius'a "maymun" (mono) demediğini, bunun yerine İspanyolca "ibne" (maricon) ifadesini kullandığını söyledi.



Karşılaşma sırasında ağzını formasıyla kapatması nedeniyle dudak okuma yapılamadığı belirtilmişti.



