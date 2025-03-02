Kumar Oynamak Orucu Bozar mı? Diyanet Açıkladı

Ramazan ayında veya nafile oruç tutarken, bazı fiillerin orucu bozup bozmadığı merak edilen konular arasındadır. Özellikle kumar oynamak orucu bozar mı? sorusu, dini açıdan hassas olan kişilerin araştırdığı meselelerden biridir. İslam dini, kumarı haram kılmıştır. Ancak orucu bozan fiillerin net olarak belirlenmesi için fıkhi kurallar göz önüne alınmalıdır. İşte kumar oynamanın oruca etkisi hakkında merak edilenler:

Kumar, belirli bir malın veya paranın, şans veya hile ile el değiştirdiği bir oyun türüdür. İslam dininde kumar haramdır ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur:

"Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide Suresi, 90)

Bu ayete göre, kumar Müslümanlar için büyük günahlardan biri olarak kabul edilir ve uzak durulması emredilmiştir.

İslam alimleri, orucu bozan şeyleri ikiye ayırır:

Maddi Olarak Orucu Bozan Şeyler: Yeme, içme veya cinsel ilişki gibi fiiller doğrudan orucu bozar.

Manevi Olarak Orucu Sakatlayan Şeyler: Yalan söylemek, dedikodu yapmak, kavga etmek gibi fiiller orucun sevabını azaltır, ancak bozulmasına neden olmaz.

Bu çerçevede bakıldığında, kumar oynamak orucu bozmaz ancak sevabını azaltır. Fakat kumarın haram olduğu unutulmamalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kumar oynamak, bir Müslümanın kaçınması gereken haram fiiller arasındadır. Ancak Diyanet'e göre kumar oynamak, yeme ve içme gibi doğrudan fiziksel bir fiil olmadığı için orucu bozmaz. Fakat bu tür kötü alışkanlıklar, oruç ibadetinin ruhuna zarar verir ve sevabını eksiltir.