21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

Dzeko ve Kenan ikilisi taşımaya devam ediyor

Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04'ün sahasında Magdeburg'u konuk ettiği karşılaşmada Edin Džeko 1 gol ve 1 asistle oynarken, Kenan Karaman da 2 golle Schalke'nin galibiyetinde kilit rol oynadı.

calendar 22 Şubat 2026 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 01:21
Haber: Sporx.com
Dzeko ve Kenan ikilisi taşımaya devam ediyor
Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04, sahasında Magdeburg'u konuk etti.

Arena AufSchalke Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, Kenan Karaman ve Edin Džeko'nun öne çıktığı mücadelede Magdeburg'u 5-3 mağlup etti.

Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (kendi kalesine), 39. dakikada Edin Džeko, 49. dakikada penaltıdan Kenan Karaman, 65. dakikada Dejan Ljubičić ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Magdeburg'un gollerini ise 17. dakikada Alexander Nollenberger ile 53. ve 84. dakikalarda penaltıdan Mateusz Żukowski attı.

Bu sonucun ardından 46 puana yükselen Schalke 04, ligde liderlik koltuğuna oturdu. 23 puanda kalan Magdeburg ise düşme hattından kurtulamadı.

Gelecek hafta Schalke 04 deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaşacak. Magdeburg ise sahasında Karlsruher'i ağırlayacak.

Edin Džeko, son 5 maçta kaydettiği 4 gol ve yaptığı 3 asistle Schalke'nin şampiyonluk yolundaki mücadelesine önemli katkı sağladı.

