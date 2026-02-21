21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-183'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Real Madrid'e 90+1'de şok!

Real Madrid, Osasuna deplasmanında 90+1'de yediği golle mağlup oldu.

calendar 21 Şubat 2026 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Osasuna ile Real Madrid karşı karşıya geldi. El Sadar'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Osasuna, 2-1'lik skorla kazandı.

Osasuna, 38. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle öne geçti.

Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior'un golüyle skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Raul Garcia'nın golüyle Real Madrid'i yıktı.

ARDA GÜLER & VALENTIN ROSIER

Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 82. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.

Osasuna'da Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, maça ilk 11'de başladı ve 83. dakikada kenara geldi.

KOLTUK BARCELONA'YA GEÇEBİLİR

Ligde geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bu mağlubiyetle 60 puanda kaldı ve 1 maç fazlasıyla Barcelona'nın 2 puan önünde yer aldı. Barcelona, pazar günü Levante'yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğunu alacak.

Ligde 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Osasuna, puanını 33'e yükseltti.

REAL MADRID'İN YOĞUN FİKSTÜRÜ

Real Madrid, hafta içinde Benfica'yı ağırladıktan sonra ligde Getafe'yi konuk edecek. Osasuna ise gelecek hafta Valencia deplasmanına gidecek.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.