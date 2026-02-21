21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
1-030'
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-153'
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-072'
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-266'
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
0-170'
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-290'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Osman Özköylü: "Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık"

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erekspor deplasmanda Iğdır FK'yi 3-0 yendi.

calendar 21 Şubat 2026 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü: 'Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erekspor deplasmanda Iğdır FK'yi mağlup etti.

Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetin çok önemli bir takıma karşı alındığını söyledi.

Net bir skorla başarıya ulaştıklarını belirten Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maç öncesi düşündüğümüz her şeyi analiz toplantılarında oyuncularımıza anlatmaya çalıştık. Onlar da harfiyen yapmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Kolay değil, 8 günde üçüncü maçı oynuyoruz. Neredeyse yüzde 80-90 aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz. Her geçen gün iyi oyunlar, iyi skorlar, bizi çok daha güçlü bir takım haline getiriyor. Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık. Bu da bizi o hedefimize ulaştıracak en önemli etkenlerden diye düşünüyorum. Bugün neredeyse Iğdır takımına bir iki tane haricinde tehlikeli pozisyon vermedik. Oyunu çok iyi kontrol ettik, çok iyi kapattık. İkinci yarı özellikle maçın skorunu çok farklı hale getirebilirdik. Önemli olan kazanmaktı, bugün kazandık, çok mutluyuz."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
