Osman Özköylü: 'Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık'

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erekspor deplasmanda Iğdır FK'yi mağlup etti.



Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü, galibiyetin çok önemli bir takıma karşı alındığını söyledi.



Net bir skorla başarıya ulaştıklarını belirten Özköylü, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Maç öncesi düşündüğümüz her şeyi analiz toplantılarında oyuncularımıza anlatmaya çalıştık. Onlar da harfiyen yapmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Kolay değil, 8 günde üçüncü maçı oynuyoruz. Neredeyse yüzde 80-90 aynı oyuncu grubuyla oynuyoruz. Her geçen gün iyi oyunlar, iyi skorlar, bizi çok daha güçlü bir takım haline getiriyor. Kendi içinde çok güçlü bir takım olmaya başladık. Bu da bizi o hedefimize ulaştıracak en önemli etkenlerden diye düşünüyorum. Bugün neredeyse Iğdır takımına bir iki tane haricinde tehlikeli pozisyon vermedik. Oyunu çok iyi kontrol ettik, çok iyi kapattık. İkinci yarı özellikle maçın skorunu çok farklı hale getirebilirdik. Önemli olan kazanmaktı, bugün kazandık, çok mutluyuz."



