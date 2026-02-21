21 Şubat
Real Sociedad - Real Oviedo maçında inanılmaz son: 3-3

İspanya La Liga'da Real Sociedad ile Real Oviedo arasındaki maç 3-3 sona erdi.

Real Sociedad - Real Oviedo maçında inanılmaz son: 3-3
İspanya La Liga 25. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Real Oviedo, Real Sociedad deplasmanında 50 ve 52. dakikalarda Federico Vinas'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Real Sociedad, bu dakikadan sonra 64. dakikada Orri Oskarsson, 87. dakikada Duje Caleta-Car ve Orri Oskarsson'un 90. dakikadaki golleriyle Real Oviedo karşısında 3-2 öne geçti.

Real Oviedo, 90+3. dakikada Eric Bailly'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad 32, Real Oviedo 17 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Sociedad, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
