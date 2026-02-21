İspanya La Liga 25. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.
Real Oviedo, Real Sociedad deplasmanında 50 ve 52. dakikalarda Federico Vinas'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Real Sociedad, bu dakikadan sonra 64. dakikada Orri Oskarsson, 87. dakikada Duje Caleta-Car ve Orri Oskarsson'un 90. dakikadaki golleriyle Real Oviedo karşısında 3-2 öne geçti.
Real Oviedo, 90+3. dakikada Eric Bailly'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad 32, Real Oviedo 17 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Real Sociedad, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Real Oviedo, Real Sociedad deplasmanında 50 ve 52. dakikalarda Federico Vinas'ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Real Sociedad, bu dakikadan sonra 64. dakikada Orri Oskarsson, 87. dakikada Duje Caleta-Car ve Orri Oskarsson'un 90. dakikadaki golleriyle Real Oviedo karşısında 3-2 öne geçti.
Real Oviedo, 90+3. dakikada Eric Bailly'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Real Sociedad 32, Real Oviedo 17 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Real Sociedad, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Oviedo, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Real Sociedad, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 öne geçti! 😱🔥 pic.twitter.com/N3Vd60fred
— Sporx (@sporx) February 21, 2026
90+3'te 3-3! 🤯🔥
Reale Arena'da goller durmak bilmiyor! ⚽ pic.twitter.com/2fZHDNhWPA https://t.co/G1CqmCi2NM
— Sporx (@sporx) February 21, 2026