21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
0-145'
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-290'
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-288'
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
0-020'
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
0-020'
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
1-020'
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
1-018'
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-190'
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Kenan Koçak: "Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil"

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK'nin, sahasında Esenler Erokspor'a mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Kenan Koçak, takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Şubat 2026 17:46
Haber: AA
Kenan Koçak: 'Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK evinde Esenler Erekspor'a mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 3-0 yenilen Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Oyunlar oynanmadan galip gelinmez. Özellikle mücadele edilmeden hiçbir şey olmaz, onun için futbolda geçmiş de yoktur. Bugün vardır, bugün buradayız ve bu lig için ne gerekiyorsa, mücadele ve hırs anlamında onu sahaya uygulamamız lazım." dedi.

Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Kenan Koçak, "Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil." dedi.

Taraftarın tepkisine değinen Koçak, "Taraftarlardan, buraya gelen seyircilerden özür dilemek lazım. Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil. Ben de birkaç haftadır buradayım. Sonuçta her maçla, her günle daha da yakın birbirimizi tanıma imkanımız oluyor. Söylediğimi tekrarlıyorum, kötü gün olabilir, performans kötü olabilir, herkes gününde olmayabilir. Rakip belki daha da iyi olabilir ama mücadele etmenin, ikili mücadeleyi arayıp kazanmayı istemenin, hırsın, birlik beraberliğin bahanesi olmaz. O yüzden Erokspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan gerçekten çıkaracak çok derslerimiz var." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
15 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
