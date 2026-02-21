Kenan Koçak: 'Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil'

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Iğdır FK evinde Esenler Erekspor'a mağlup oldu.



Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 3-0 yenilen Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Oyunlar oynanmadan galip gelinmez. Özellikle mücadele edilmeden hiçbir şey olmaz, onun için futbolda geçmiş de yoktur. Bugün vardır, bugün buradayız ve bu lig için ne gerekiyorsa, mücadele ve hırs anlamında onu sahaya uygulamamız lazım." dedi.



Taraftarın tepkisine değinen Koçak, "Taraftarlardan, buraya gelen seyircilerden özür dilemek lazım. Görüntü, oynanan futbol hiç de hoş değil, kabul edilir değil. Ben de birkaç haftadır buradayım. Sonuçta her maçla, her günle daha da yakın birbirimizi tanıma imkanımız oluyor. Söylediğimi tekrarlıyorum, kötü gün olabilir, performans kötü olabilir, herkes gününde olmayabilir. Rakip belki daha da iyi olabilir ama mücadele etmenin, ikili mücadeleyi arayıp kazanmayı istemenin, hırsın, birlik beraberliğin bahanesi olmaz. O yüzden Erokspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz de bu maçtan gerçekten çıkaracak çok derslerimiz var." diye konuştu.



