Arrigo Sacchi: 'Juventus, Galatasaray'ı eleyebilir'

İtalyan futbolunun önemli teknik adamlarından Arrigo Sacchi, Şampiyonlar Ligi'ndeki İtalyan ekiplerini değerlendirdi.
Arrigo Sacchi, ilk maçtaki 5-2'lik skora rağmen Juventus - Galatasaray eşleşmesi için dikkat çeken sözler kullandı. İtalyan teknik adam, Juventus'un, Galatasaray karşısında turu geçebileceğini söyledi.
Sacchi, "Spalletti, ilk maçtan sonra üç adım geri attıklarını söyledi ama ben daha fazla geri adım attıklarını gördüm. Ama şu anda odaklanmamız gereken nokta bu değil. Takımın kenetlenmesi, bencilliklerin bir kenara bırakılması gerekiyor. Bence Juventus, Kalulu atılmadan önce Inter'e karşı oynadığı gibi oynarsa Galatasaray'ı eleyebilir." dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
