Yeni Komutan: Agbadou

Beşiktaş'ta devre arası Wolves'ten kadroya katılan Emmanuel Agbadou, kısa sürede gösterdiği performans ile camiadan büyük beğeni topladı.
Alanya ve Başakşehir maçlarında yüzde 82 pas isabetinin yanı sıra girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Agbadou, Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
DEFANS ONA AİT
Medyada yer alan haberlere göre; Agbadou ile özel bir görüştürme gerçekleştiren Sergen Yalçın, ''Bu sezon sorun yaşadığımız bölgelerin başında defans geliyordu, sen bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırdın. İkili mücadelelerde, zamanlamada ve pas isabetinde çok başarılıydın. Bundan sonra defansımızın lideri sensin''dediği iddia edildi.
Alanya ve Başakşehir maçlarında yüzde 82 pas isabetinin yanı sıra girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazanan Agbadou, Sergen Yalçın ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
DEFANS ONA AİT
Medyada yer alan haberlere göre; Agbadou ile özel bir görüştürme gerçekleştiren Sergen Yalçın, ''Bu sezon sorun yaşadığımız bölgelerin başında defans geliyordu, sen bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırdın. İkili mücadelelerde, zamanlamada ve pas isabetinde çok başarılıydın. Bundan sonra defansımızın lideri sensin''dediği iddia edildi.