Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye transfer olacağı ciddi şekilde konuşulan Çağrı Balta ile ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme için anlaşamayan Çağrı Hakan Balta'nın Fenerbahçe ile el sıkıştığı gündeme geldi. 17 yaşındaki genç futbolcunun avukatı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Çağrı Hakan Balta'nın Galatasaray'la idmanlara çıkmayacağını duyurdu.
Dursun Özbek basın toplantısında gelen soru üzerine "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok. Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
