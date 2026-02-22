Cristiano Ronaldo'dan geleceği için açıklama!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr, Al-Awwal Park'ta Al Hazm'ı konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



RONALDO'DAN İKİ GOL



Karşılaşmaya hızlı başlayan Al Nassr'da sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, 13 ve 79. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekibin diğer sayıları ise 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges'den geldi.



ZİRVE DEĞİŞTİ



Bu sonuçla puanını 55'e çıkaran Al Nassr, Al Hilal'in Al Ittihad ile 1-1 berabere kalmasının ardından liderliğe yükseldi. Al Hazm ise 24 puanla 12. sırada kaldı.



30 YAŞINDAN SONRA 500. GOL



41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı 500. gole ulaşarak kariyerinde bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Toplam gol sayısını 964'e çıkaran Portekizli yıldızın 1000 gol hedefine ulaşmasına ise 36 gol kaldı.



"BEN SUUDI ARABİSTANLIYIM"



Maç sonrası geleceğiyle ilgili konuşan Ronaldo, Suudi Arabistan'da kalmak istediğini vurguladı:



"Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum."



SUUDI BISHTIYLE KUTLAMA



Portekizli yıldız, 22 Şubat Suudi Arabistan'ın kuruluş günü dolayısıyla maç sonunda ülkenin geleneksel kıyafeti olan "bisht"i giyerek taraftarları selamladı. Ronaldo'nun bu anları Al Nassr'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, görüntüler kısa sürede viral oldu.





أنا اللي ان عقّـدوها .. جيـت حلّالهـا 💛 pic.twitter.com/cQw4iW16Iv



— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 21, 2026