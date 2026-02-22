22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
0-066'
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
1-142'
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
1-026'
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
2-067'
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
2-063'
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Cristiano Ronaldo'dan geleceği için açıklama!

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Şubat 2026 13:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Cristiano Ronaldo'dan geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr, Al-Awwal Park'ta Al Hazm'ı konuk etti. Mücadele, ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

RONALDO'DAN İKİ GOL

Karşılaşmaya hızlı başlayan Al Nassr'da sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, 13 ve 79. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekibin diğer sayıları ise 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges'den geldi.

ZİRVE DEĞİŞTİ

Bu sonuçla puanını 55'e çıkaran Al Nassr, Al Hilal'in Al Ittihad ile 1-1 berabere kalmasının ardından liderliğe yükseldi. Al Hazm ise 24 puanla 12. sırada kaldı.

30 YAŞINDAN SONRA 500. GOL

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 30 yaşından sonra attığı 500. gole ulaşarak kariyerinde bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Toplam gol sayısını 964'e çıkaran Portekizli yıldızın 1000 gol hedefine ulaşmasına ise 36 gol kaldı.

"BEN SUUDI ARABİSTANLIYIM" 

Maç sonrası geleceğiyle ilgili konuşan Ronaldo, Suudi Arabistan'da kalmak istediğini vurguladı:

"Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum."

SUUDI BISHTIYLE KUTLAMA  

Portekizli yıldız, 22 Şubat Suudi Arabistan'ın kuruluş günü dolayısıyla maç sonunda ülkenin geleneksel kıyafeti olan "bisht"i giyerek taraftarları selamladı. Ronaldo'nun bu anları Al Nassr'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken, görüntüler kısa sürede viral oldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 23 6 6 11 22 35 24
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 2 11 10 17 43 17
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
