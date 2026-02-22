22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
0-362'
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
4-0
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
1-190'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
1-162'
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-2
22 Şubat
Barcelona-Levante
1-05'
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-1
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
0-160'
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
0-064'
22 Şubat
C.Palace-Wolves
0-064'
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
1-0DA
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
2-0
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!

Kayserispor teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

calendar 22 Şubat 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, en son 2025 Kasım ayında Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetin ardından aylar sonra iç saha ilk kez 3 puana bu maçta ulaştıklarını hatırlattı.

Zor bir maça çıktıklarını ve karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim olmak istediklerini anlatan Türkmen, "İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içerisinde bulunduğumuz durumun psikolojik yansımasını da sahada gördük." dedi.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladık. Makarov'un bir sakatlığı vardı. sakatlıktan döndüğü için ikinci 45 dakikada rakibin yorulduğu anda onu oyuna almak istedik. Çok etkili oldu, iyi oynadı, penaltı aldı. Penaltı kaçtı maalesef. sonrasında oyuncular beklenen tepkiyi gösterdi. Biz de risk aldık. Genç Talha'yı oyuna aldık. Güzel bir galibiyet aldık buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmana konusunda bir ivmelenme yakaladık."

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

Gazetecilerin "Teknik direktör olarak devam edecek misiniz?" sorusuna da Türkmen, "Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Zannediyorum ki Kayserispor yeni bir hocayla yola devam edecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.