22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Beşiktaş'ta Kore boğası hazır!

2 maçta 3 gole katkı sunan Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında en önemli gol silahı olacak.

calendar 22 Şubat 2026 15:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Kore boğası hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın kış döneminde Genk'ten kadrosuna dahil ettiği Hyeon-gyu Oh az zamanda çok işler başardı.

Alanyaspor karşısında enfes bir röveşata golüyle açılışı yapan Güney Koreli golcü, başarılı performansını Başakşehir deplasmanında da sürdürdü. Opoku'nun hatası sonrası düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan 24 yaşındaki forvet, Orkun Kökçü'ye topuğuyla şık bir gol pası vermişti. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ailton'dan sonra ilk iki maçında da gol atmayı başaran ilk oyuncu olan Oh, siyah-beyazlı takımın Göztepe karşısında en önemli gol silahı.

Teknik direktör Sergen Yalçın 2 haftada 3 gole etki eden Güney Koreli yıldıza çok güveniyor.

KORE, BEŞİKTAŞ'I İZLEYECEK

Beşiktaş Kulübü, Güney Kore'nin dijital yayın platformu Coupang Play ile yayın hakları konusunda el sıkıştı. Bu stratejik ortaklık kapsamında, siyah-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı tüm karşılaşmalar Güney Kore'de canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Genk'ten transfer edilen Hyeon-Gyu Oh'un kariyerine 2 gol ve 1 asistle başlaması, Uzak Doğulu futbolseverlerin ilgisini Beşiktaş'a yöneltti. 24 yaşındaki golcünün ülkesindeki popüler kimliği, Güney Koreli yayıncıları harekete geçirdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.