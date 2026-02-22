22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
0-069'
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
1-145'
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
1-029'
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
2-070'
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
3-066'
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Galatasaray'da ilginç istatistik! Şampiyonlar Ligi dönüşü 8 puan kayıp

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden sonra ligde tam 8 puan kaybetti.

calendar 22 Şubat 2026 14:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da ilginç istatistik! Şampiyonlar Ligi dönüşü 8 puan kayıp
Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ardından Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa zaferleri sonrası ligde toplam 8 puan bıraktı.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI DERBİ KAYBI

Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek büyük ses getirmişti. Ancak bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

BODO ZAFERİ LİGDE MORAL OLDU

Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikten sonra ligde Göztepe'yi aynı skorla geçerek bu kez Avrupa galibiyetini lige olumlu yansıttı.

AJAX SONRASI ŞOK

Deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde ise Kocaelispor'a 1-0 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ, KONYASPOR KAYBI

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, ligde Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

TOPLAM KAYIP: 8 PUAN 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybetti.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 23 6 6 11 22 35 24
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 2 11 10 17 43 17
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
