Fenerbahçe'den Galatasaray maçı bitimi paylaşım

Süper Lig'de Galatasaray'ın Konyaspor'a deplasmanda kaybetmesinin ardından Fenerbahçe paylaşım yaptı.
Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacakları maç öncesi taraftarlarına mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin paylaşımında "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe SK: "Pazartesi günü Kadıköy'de omuz omuzayız! İnan Fenerbahçe"pic.twitter.com/o0RQvRpQzb
