21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-183'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Inter 75'te kendine geldi ve istediğini aldı!

İtalya Ligi'nde lider Inter, Lecce deplasmanında 75'te attığı ilk gol sonrası maçı çözdü.

İtalya Ligi'nde 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Lecce ile lider Inter karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 82. dakikada Manuel Akanji kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Ligde son 14 maçında 13. kez kazanan Inter puanını 64'e yükseltti. Lecce 24 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Genoa'yı ağırlayacak. Lecce, Como'ya konuk olacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
