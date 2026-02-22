21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü (bugün) deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov'un kadroya alınıp alınmayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.

Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, yarın kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Rodrigues, Sorescu, Kozlowski, Ogün, Maxim, Lungoyi, Bayo, Draguş

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
