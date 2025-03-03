Sigara İçmek Orucu Bozar mı? Diyanet ve Fetva Meclisi

Oruçluyken sigara içmek orucu bozar mı? Elektronik sigara ve sigara dumanı orucu etkiler mi? İşte en güncel fetvalarla detaylı yanıtlar!



Sigara İçmek Orucu Bozar mı?



Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de sigara orucu bozar mı? sorusudur. Sigara içmenin orucu bozup bozmadığı konusunda İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı açık ve net bir fetva vermiştir. Sigara içmek orucu bozar ve kefaret gerektiren durumlar arasında yer alır. Peki, elektronik sigara, sigara dumanı veya unutup sigara içmek orucu bozar mı? İşte tüm detaylar!



Elektronik Sigara Orucu Bozar mı?



Elektronik sigara, klasik sigara gibi buhar yoluyla nikotin ve çeşitli kimyasalların solunmasını sağlayan bir cihazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fetva Meclisi'ne göre, elektronik sigara içmek de tıpkı normal sigara gibi orucu bozar.



Bunun sebebi:



Elektronik sigara, vücuda dışarıdan bir madde alımına neden olur.



İçerdiği nikotin ve diğer kimyasallar ağız ve solunum yoluyla vücuda girerek orucu geçersiz kılar.



İslam alimleri, besleyici ya da keyif verici bir maddeyi bilinçli olarak tüketmenin orucu bozacağını belirtmektedir.



Bu nedenle, elektronik sigara içmek orucu bozar ve kişinin orucunu kaza etmesi gerekir.



Oruçluyken Unutup Sigara İçmek Orucu Bozar mı?



Bazen insanlar oruçlu olduklarını unutarak bir şey yiyip içebilir veya sigara içebilirler. Peki, böyle bir durumda oruç bozulur mu?



Unutarak sigara içmek orucu bozmaz.



Peygamber Efendimiz (s.a.v), unutarak yemek yiyen veya su içen kişiye Allah'ın bir ikramı olarak devam etmesi gerektiğini söylemiştir.



Ancak kişi oruçlu olduğunu hatırladığı anda derhal sigarayı bırakmalı ve orucuna devam etmelidir.



Özetle, unutup sigara içmek orucu bozmaz, ancak fark edildiği anda hemen bırakılmalıdır.



Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?



Bazı kişiler sigara içmez ama sigara içilen ortamlarda bulunabilir. Bu durumda sigara dumanının orucu bozup bozmadığı sıkça sorulmaktadır.



İstem dışı sigara dumanı solumak orucu bozmaz.



Ancak, bilerek ve isteyerek sigara dumanını içine çekmek orucu bozar.



Bilinçli olarak derin nefes alıp sigara dumanını içe çekmek, besin veya keyif verici bir madde almak gibi değerlendirilir.



Bu nedenle, sigara içilen ortamlardan kaçınılması önerilir. Pasif içicilik, sağlığa zarar verdiği gibi, oruç konusunda da şüpheli durumlara neden olabilir.



Sigara Dumanı Orucu Bozar mı? Fetva Meclisi Görüşü



Fetva Meclisi ve İslam alimlerinin bu konuda verdiği fetvalar nettir:



İstemeden sigara dumanı solumak orucu bozmaz.



Bilerek sigara dumanı içine çekmek orucu bozar.



Fetva Meclisi, sigara içilen ortamlarda mümkün olduğunca bulunmamanın daha doğru olduğunu belirtmektedir. Çünkü bilerek ve isteyerek sigara dumanı çekmek oruçla bağdaşmayan bir davranış olarak kabul edilir.



Sigara Orucu Neden Bozar?



Sigaranın orucu bozmasının birkaç temel sebebi vardır:



Dışarıdan bir madde vücuda alınmaktadır.



Oruç, gün boyunca yeme, içme ve keyif verici maddelerden uzak durmayı gerektirir.



Sigara, nikotin ve kimyasalları doğrudan solunum yoluyla vücuda almayı sağladığı için orucu bozan etkenler arasında yer alır.



Vücuda zarar veren bir alışkanlıktır.



Sigara, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, oruç ibadetinin ruhuna da aykırıdır.



Ramazan, nefsi terbiye etme ve kötü alışkanlıklardan arınma ayı olduğundan, sigara içmek orucun manevi değerini de azaltır.



Ağız yoluyla tüketilen her şey orucu bozar.



Su, yiyecek ve sigara gibi ağızdan girerek vücuda ulaşan her şey orucu bozar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, sigara içmek veya elektronik sigara kullanmak, orucu açıkça geçersiz kılar.



Sonuç



Sigara içmek orucu bozar. Elektronik sigara da aynı hükme sahiptir. Unutarak sigara içmek orucu bozmaz, ancak hatırlanınca derhal bırakılmalıdır. Sigara dumanı istem dışı solunduğunda orucu bozmaz, fakat bilinçli olarak çekildiğinde oruç geçersiz olur. İslam alimleri ve Fetva Meclisi, sigaradan uzak durmanın hem sağlık açısından hem de oruç ibadeti açısından daha doğru olduğunu belirtmektedir.

















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