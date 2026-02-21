21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-157'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-076'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-155'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-050'

Rafa Silva müthiş attı, Benfica kazandı

Benfica, Rafa Silva'nın müthiş bir gol attığı maçta AFS'yi 3-0 mağlup etti.

calendar 21 Şubat 2026 23:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Rafa Silva müthiş attı, Benfica kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile AFS karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 3-0'lık skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alexander Bah, 30. dakikada Enzo Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, puanını 55'e çıkardı. Son ıradaki AFS ise 8 puanda kaldı.

Benfica, hafta içinde Real Madrid'e, ardından ligde Gil Vicente'ye konuk olacak. AFS ise Estrela'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.