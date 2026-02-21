Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Benfica ile AFS karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 3-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alexander Bah, 30. dakikada Enzo Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Benfica, hafta içinde Real Madrid'e, ardından ligde Gil Vicente'ye konuk olacak. AFS ise Estrela'yı ağırlayacak.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, puanını 55'e çıkardı. Son ıradaki AFS ise 8 puanda kaldı.
