Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısı isabetli şut ve net gol pozisyonu olmadan sona erdi.



İlk yarıda gol sesi çıkmazken Galatasaray'da Leroy Sane, 49. dakikada Konya ağlarını fakat gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Mücadelenin 75. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Blaz Kramer, Konyaspor adına farkı 2'ye yükseltti.



Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu.



10 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET



Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra puan kaybeden ve ligde bu sezon 10 maç sonra 2. mağlubiyetini alan Galatasaray, 55 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar'ın en yakın takipçisi ve ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin ise 52 puanı bulunuyor.



Galibiyetin ardından Konyaspor ise 23 puana ulaştı. Çağdaş Atan'ın ayrılığının ardından Konyaspor'da göreve gelen teknik direktör İlhan Palut, ligdeki 3. maçında galibiyetle tanıştı. Öte yandan Yeşil Beyazlılar, ligde 12 maç sonra ilk kez kazandı.



BİR SONRAKİ MAÇTA RAKİP JUVE



Galatasaray, bir sonraki maçında 25 Şubat Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus ile karşılaşacak.



Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de ise 28 Şubat Cumartesi günü Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise ligde bir sonraki maçında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

KONYA ETKİLİ GELDİ, SON ANDA LEMINA



Maçın 6. dakikasında Konyaspor etkili geldi...Deniz Türüç sağ kanattan sol ayakla iyi kesti, Björlö kafaya çıktı ama son anda Lemina araya girip kafayla tehlikeyi önlemeyi başardı.



SERT ŞUT DIŞARIYA



Karşılaşmanın 8. dakikasında Konyaspor üst üste kornerlerden pozisyon üretemedi, Melih İbrahimoğlu uzaklardan şansını denedi, sağ ayakla sert vuruşu yandan dışarı gitti.



G.SARAY, ICARDI İLE ETKİLİ GELDİ



Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray etkili geldi... Ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mauro Icardi, savunmadan sıyrılamadı, top dışarı gitti.



UĞURCAN KALKAMADI



Maçın 23. dakikasında Konyaspor sağ kanadı kullandı, Deniz Türüç'ün sol ayakla ceza sahasına ortasında Uğurcan kalesinden çıktı, Muleka kafayı vurmak isterken iki futbolcu çarpıştı ve kaleci Uğurcan bir süre yerde kaldıktan sonra tedavinin ardından oyun yeniden hareketlendi.



GALATASARAY ATAĞI



Karşılaşmanın 18. dakikasında Gabriel Sara yarı sahasının sol tarafından savunma arkasına uzun oynadı, Yunus Akgün koşuyu yaptı, ceza sahası sol çaprazda topla buluşur buluşmaz dar açıdan şutunu gönderdi ama çerçeveyi bulamadı.



G.SARAY ETKİLİ GELDİ, TOP YAN AĞLARDA



Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray etkili geldi. Sallai rakip yarı sahada sol kanatta kazandığı topu merkezdeki Yunus'a aktardı, onun yerden yuvarladığı topla Icardi ceza sahası sağ çaprazda buluştu, sağ ayakla yerden yakın direğe vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.



GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ



Müsabakanın 36. dakikasında Leroy Sane merkezden driplingle ilerledi, aradan ceza sahasına oynadı, Eren Elmalı son çizgide yetişip içeri çevirmeyi başardı, Sallai'nin gol vuruşu zayıf ve top kaleci Bahadır'da kaldı.



SİNGO'DAN KRİTİK MÜDAHALE



Maçın 41. dakikasında Konyaspor, Galatasaray savunmasını önde yakaladı, Björlö'nün ara pasına Muleka hareketlendi ama Singo'dan kayarak golü önleyen müdahale geldi.





GALATASARAY VAR'A TAKILDI, KULÜPTEN TEPKİ GELDİ

Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile Tümosan Konyaspor karşısında bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.



Sacha Boey, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.



Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan'a VAR tarafından gösterilen görüntüde, Sacha Boey ile Kazeem Olaigbe'nin pozisyonu tekrarlandı.



Pozisyonu birkaç defa izleyen Karaoğlan, ofsaytı karar verdi.



GALATASARAY: "ANLAYAMADIĞIMIZ ŞEKİLDE İPTAL"



Galatasaray, sosyal medya hesaplarından pozisyon sonrası " Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor." paylaşımı yaptı.













DENÜZ TÜRÜÇ'ÜN FRİKİKİ AZ FARKLA DIŞARDA



Dakika 54'te Eren Elmalı ceza sahası ön çizgisini bir adım gerisinde Muleka'yı faulle durdurdu, hakem frikik dedi, Eren şiddetli itirazdan sarı kart gördü. Frikikte topun başına Deniz Türüç geçti, sol ayakla vuruşunda top barajı geçti ve az farkla dışarı gitti.



KONYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI



Maçın 56. dakikasında Kazeem Olaigbe ceza sahasında pozisyonu yarattı, kale önündeki Muleka pozisyona girdi, gol vuruşu uzak direği santimlerle sıyırdı ve dışarı gitti. Galatasaray kale vuruşuyla oyunu başlattı.



KONYASPOR ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmanın 75. dakikasında Konyaspor golü buldu. Ceza sahasındaki gol pozisyonunda doğru zamanda doğru yerde bulunan Adil Demirbağ önünde seken topu ağlara gönderdi ve Konyaspor 1-0 öne geçti.



KONYASPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI



Mücadelenin 81. dakikasında Blaz Kramer attı, Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Enis Bardhi ceza sahası sol çaprazda pozisyona girdi, vuruşunu tamamlayan isim Kramer oldu.



OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.



Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.



Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Yaser Arpirilla, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Renato Nhaga yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.



Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.



Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.



KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK



TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.



Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.



Yeşil-beyazlı ekibin yedek kulübesinde; Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Bardhi, Jevtovic, Gonçalves, Bazoer, Jinho Jo, Nagalo ve Kramer, yer aldı.



İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.



TARAFTAR İLGİSİ



TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.



Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.



Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.



28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.



29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.



36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.



55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.



60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.



73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.



75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 86 Yasir Subaşı), Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 66 Kramer)



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Dk. 76 Asprilla), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Noa Lang), Roland Sallai, Mauro Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)



Sarı kartlar: Dk. 41 Arif Boşluk, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 82 Kramer, Dk. 88 Bahadır Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55 Eren Elmalı, Dk. 79 Mario Lemina (Galatasaray)



Goller: Dk. 75 Adil Demirbağ, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)













