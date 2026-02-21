Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.



Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 2-1 kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.



Bu sonuçla Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi ayrıca 2016'dan bu yana ilk kez Alanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.



Puanını 36'ya yükselten Başakşehir haftayı üst sıralara yaklaşarak tamamlarken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.



Gelecek hafta Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek; Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.



44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0



45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...



