21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-145'
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Beşiktaş ile Göztepe 60. randevuda karşı karşıya

Beşiktaş ile Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ligde 60. kez kozlarını paylaşacak.

calendar 21 Şubat 2026 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Göztepe 60. randevuda karşı karşıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.
 
Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı.
 
Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.
 
- İstanbul'daki maçlar
 
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.
 
Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. İki ekip 7 müsabakada da eşitliği bozamadı.
 
Siyah-beyazlıların 56 golüne, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.
 
- Farklı skorlar
 
İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.
 
Göztepe ise toplam 12 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında evinde 3-0'lık skorlarla kazandı.
 
Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.