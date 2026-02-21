21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-156'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-075'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-154'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-049'

Adil Demirbağ: "Galatasaray maçını hissetmiştim!"

Konyasporlu Adil Demirbağ, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 21 Şubat 2026 22:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Adil Demirbağ: 'Galatasaray maçını hissetmiştim!'
Konyasporlu Adil Demirbağ, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk golü atan Adil Demirbağ "İnanılmaz bir şey, taraftarlarımızı mutlu etmek. Galibiyetle onları evine göndermenin ötesi yok. Bizden daha mutlusu yok. Çok önemliydi, uzun zamandır kazanamıyorduk. Özeleştirimizi yaptık, birbirimizle konuştuk. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzüldük, sevinme sırası bizde." dedi.

Açıklamalarına devam eden Adil Demirbağ "Şu ana kadar ikinci kaptandım, birinci kaptan oldum, yönetimimize teşekkür ediyorum. Altı sezondur buradayım, Konya'yı ve Konyaspor'u iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Bugün gol atacağımı hissetmiştim ve sevincimi de böyle yapacağım demiştim. Kafama taç koyacağım demişti. Bir manası yok ama arkadaşlarıma öyle dediğim için yaptım." ifadelerini kullandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
