21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
0-045'
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-06'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-047'
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
0-035'
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-036'
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
1-037'
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Joao Pereira'dan penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Şubat 2026 20:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira'dan penaltı tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, son zamanlarda Alanyaspor aleyhine kolay penaltılar verildiğini ancak benzer pozisyonlarda kendi lehlerine karar çıkmadığını savundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada çok kötü bir ilk yarı oynadıklarını ifade eden Pereira, "Başakşehir de bunun aksine iyi ilk yarı oynadı. Baskılarımızı doğru yapamadık ama yine de pozisyonlara girdik." dedi.

"YİNE ALEYHİMİZE BASİT BİR PENALTI VERİLDİ!"

Rakibin iyi oyunculara ve iyi bir hocaya sahip olduğunu değinen Pereira, "Son zamanlarda ceza sahası içinde ufak dokunuşlar Alanyaspor aleyhine penaltı oluyor. Birkaç hafta önce Beşiktaş'a karşı da böyle olmuştu. Bu iki maç üzerine konuşuyorum. Örnek veriyorum, bu maçların birinde çok iyi oynuyorduk Beşiktaş'a karşı ve aleyhimize bir penaltı verildi. Bugün tam tersi kötü bir oyun sergilerken yine aleyhimize basit bir penaltı verildi." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında bu kez kendilerinin daha iyi oynadığını anlatan Pereira, daha iyi baskı yaparak, golü bulduklarını ifade etti.

"BİZİMKİ EL İSE KEMEN'İNKİ DE EL OLMALIYDI"

Sonra da 2-2'yi bulduklarını ancak elle oynama nedeniyle golün iptal edildiğini anlatan Pereira, şunları söyledi:

"Sonra benzer bir pozisyon Kemen'in el pozisyonu var. Burada bizim lehimize karar verilmeliydi. Bu dünyanın her yerinde bence penaltıdır. Japonya'da, Portekiz'de, İsviçre'de fark etmez. Bizimki el ise Kemen'inki de el olmalıydı. Bugün 7 dakika duraklama verildi. Bu fena değildi. Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki efordan, çabadan dolayı tebrik ediyorum. Bireysel olarak rakibin çok iyi oyuncuları var. Bize zorluk çıkarttılar. Maça ikinci bölgede başlamıştık ve işe yaramıyordu. İkinci yarı adam adama ile daha önde baskıya döndük. Bu sefer biz onlara zorluk çıkartmaya başladık. Oyuncularım da bu konuda çok iyi iş çıkarttılar ama maalesef puan alamadık."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 5 1 55 15 56
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 4 9 10 25 35 21
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.