İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dele Alli'nin mülk kiralama şirketi, gerekli resmi evrakların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
The Sun'ın haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun sahibi olduğu Future Homes Investments adlı şirketin yaklaşık 1.8 milyon sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Ancak şirketin temel bilgilerini onaylayan zorunlu beyanın 1 Aralık'a kadar sunulmaması süreci krize soktu.
CEZA VE YARGI RİSKİ
İngiltere'de söz konusu evrakın teslim edilmemesi ceza gerektiren bir suç olarak değerlendiriliyor. Alli'ye yazılı uyarı ve sabit para cezası gönderildiği, ayrıca 2.000 sterline kadar para cezası ve olası bir yargı süreciyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.
Yetkili kurum Companies House'un, şirketin kaydını silme (strike-off) sürecini başlatabileceği, banka hesaplarını dondurabileceği ve varlıkları devlete devredebileceği belirtiliyor.
POKER KAYBI SONRASI YENİ KRİZ
Bu gelişme, Alli'nin kısa süre önce poker oyunlarında yaklaşık 150 bin sterlin kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.
KARİYERİNDE DÜŞÜŞ
Alli, eylül ayında İtalya temsilcisi Como 1907 ile yollarını ayırmıştı. Kariyerinde Tottenham Hotspur, Beşiktaş ve Everton formaları giyen deneyimli oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez görev yaptı ancak 2019'dan bu yana milli formayı giymedi.
Dele Alli, iflasın eşiğinde!
Dele Alli, gerekli evrakları tamamlayamadığı için 1.8 milyon sterlinlik emlak şirketinin iflasıyla karşı karşıya kaldı.
İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dele Alli'nin mülk kiralama şirketi, gerekli resmi evrakların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
