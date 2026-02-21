21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
0-0DA
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-145'
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Dele Alli, iflasın eşiğinde!

Dele Alli, gerekli evrakları tamamlayamadığı için 1.8 milyon sterlinlik emlak şirketinin iflasıyla karşı karşıya kaldı.

İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dele Alli'nin mülk kiralama şirketi, gerekli resmi evrakların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 

The Sun'ın haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun sahibi olduğu Future Homes Investments adlı şirketin yaklaşık 1.8 milyon sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Ancak şirketin temel bilgilerini onaylayan zorunlu beyanın 1 Aralık'a kadar sunulmaması süreci krize soktu.

CEZA VE YARGI RİSKİ

İngiltere'de söz konusu evrakın teslim edilmemesi ceza gerektiren bir suç olarak değerlendiriliyor. Alli'ye yazılı uyarı ve sabit para cezası gönderildiği, ayrıca 2.000 sterline kadar para cezası ve olası bir yargı süreciyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Yetkili kurum Companies House'un, şirketin kaydını silme (strike-off) sürecini başlatabileceği, banka hesaplarını dondurabileceği ve varlıkları devlete devredebileceği belirtiliyor.

POKER KAYBI SONRASI YENİ KRİZ

Bu gelişme, Alli'nin kısa süre önce poker oyunlarında yaklaşık 150 bin sterlin kaybettiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

KARİYERİNDE DÜŞÜŞ 

Alli, eylül ayında İtalya temsilcisi Como 1907 ile yollarını ayırmıştı. Kariyerinde Tottenham Hotspur, Beşiktaş ve Everton formaları giyen deneyimli oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez görev yaptı ancak 2019'dan bu yana milli formayı giymedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 6 11 28 33 24
13 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 23 4 7 12 18 35 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.