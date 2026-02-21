Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Esenler Erokspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Hamza Catakovic, 54. dakikada Mame Faye ve 79. dakikada Francis Beny Nzaba kaydetti.
Osman Özköylü'nün ekibi Esenler Erokspor ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Öte yandan Kenan Koçak'ın ekibi Iğdır FK'nın ise ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor, 1 maç fazlasıyla puanını 56'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Iğdır FK, 41 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Esenler Erokspor, Boluspor'u konuk edecek. Iğdır FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya
Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)
Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)