Skrinar sonrası Tedesco'dan sürpriz karar!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 yenilmesi moralleri düşürdü.



Alınan mağlubiyetin yanına sıra, sarı-lacivertli takımın tecrübeli stoperi ve kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı.



Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.



SOSYAL MEDYADAN MESAJ PAYLAŞTI



Deneyimli defans oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi.



"BİRKAÇ HAFTA VERİN"



Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.



TEDESCO'DAN YENİ PLAN



Skriniar'ın sakatlığının ardından teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattıyla ilgili yeni planı hazırladı.



ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNEBİLİR



A Spor'da yer alan habere göre Domenico Tedesco, bazı maçlarda Yiğit Efe‑Çağlar‑Oosterwolde şeklinde 3'lü savunmaya dönebilir.



SKRINIAR NE KADAR YOK?



31 yaşındaki defans oyuncusu Skriniar'ın, sakatlığı sebebiyle 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



35 MAÇTA FORMA GİYDİ



Milan Skriniar, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 35 karşılaşmada görev aldı.



PERFORMANSI



3,080 dakika süre alan Skriniar, bu zaman zarfında rakip filelere 2 gol gönderirken, 1 kez de asist katkısı üretti.







