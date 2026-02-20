20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Chris Paul, basketbolu bırakmaya karar verdiği anı açıkladı

Aralık ayında Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılan emekli oyun kurucu Chris Paul, sezonu bir vedayla tamamlamayı beklerken değişen duruma açıklık getirdi.

calendar 20 Şubat 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chris Paul, basketbolu bırakmaya karar verdiği anı açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Aralık ayında Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılan emekli oyun kurucu Chris Paul, sezonu bir vedayla tamamlamayı beklerken değişen duruma açıklık getirdi.

'7 PM in Brooklyn' podcast'ine konuşan eski yıldız,
"Tüm bunlar olduğunda çalışmaya devam ettim. Atlanta'daydım. Ailemden birçok kişi o maç için oradaydı. Kardeşim, yakın arkadaşlarım…" ifadelerini kullandı.

Clippers'ın Atlanta Hawks maçı öncesinde kendisini serbest bıraktığını hatırlatan Paul, süreci duygusal bir tepkiyle değil, profesyonel bir disiplinle yönettiğini belirtti.

"Arkadaşlarımla konuştum ve kendime bir son tarih koydum. Eğer All-Star'a kadar bir takımda olmazsam bırakacağım dedim."

Şubat ayındaki takas döneminde Brooklyn Nets'in de dahil olduğu üçlü bir takasla Toronto Raptors'a gönderilen Paul, kısa süre sonra Raptors tarafından da serbest bırakıldı. Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs ile adı anılsa da herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi.

Paul, 20 sezonluk kariyerini 16.8 sayı, 4.4 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.