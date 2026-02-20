Aralık ayında Los Angeles Clippers tarafından serbest bırakılan emekli oyun kurucu Chris Paul, sezonu bir vedayla tamamlamayı beklerken değişen duruma açıklık getirdi.



'7 PM in Brooklyn' podcast'ine konuşan eski yıldız,

"Tüm bunlar olduğunda çalışmaya devam ettim. Atlanta'daydım. Ailemden birçok kişi o maç için oradaydı. Kardeşim, yakın arkadaşlarım…" ifadelerini kullandı.



Clippers'ın Atlanta Hawks maçı öncesinde kendisini serbest bıraktığını hatırlatan Paul, süreci duygusal bir tepkiyle değil, profesyonel bir disiplinle yönettiğini belirtti.



"Arkadaşlarımla konuştum ve kendime bir son tarih koydum. Eğer All-Star'a kadar bir takımda olmazsam bırakacağım dedim."



Şubat ayındaki takas döneminde Brooklyn Nets'in de dahil olduğu üçlü bir takasla Toronto Raptors'a gönderilen Paul, kısa süre sonra Raptors tarafından da serbest bırakıldı. Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs ile adı anılsa da herhangi bir anlaşma gerçekleşmedi.



Paul, 20 sezonluk kariyerini 16.8 sayı, 4.4 ribaund, 9.2 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla noktaladı.



