22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
1-0
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
2-1
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
3-0
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
0-010'
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
0-09'
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
1-241'
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
0-041'
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
0-038'
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
4-0
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
4-0
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Galatasaray HDI Sigorta, Gebze Belediyespor'a set vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

calendar 22 Şubat 2026 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray HDI Sigorta, Gebze Belediyespor'a set vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Gebze

Hakemler: Kadir Girente, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Setler: 20-25, 23-25, 29-31

Süre: 109 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 23 14 6 3 45 27 48
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 3 10 10 18 43 19
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
