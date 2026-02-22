22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Trabzonspor'da gözler Onuachu'da

Son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen 2.01 boyundaki Paul Onuachu, bugün de Gaziantep FK'yı boş geçmeyerek serisini 5'e çıkarmayı hedefliyor.

22 Şubat 2026 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da gözler Onuachu'da
Son 4 maçtır rakip kaleleri boş geçmeyen Onuachu, ligde gol sayısını 16'ya çıkartarak gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Nijeryalı forvet, bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giydiği 2023-24'te Süper Lig'de 21 maçta 15 gol kaydetmişti. 2.01 boyundaki kule o sezon 102 dakikada bir gol ortalaması yakalarken, maç başına 0.71 gol istatistiğiyle takımın en önemli hücum silahlarından biri olmuştu. Özellikle hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki fizik üstünlüğüyle dikkat çeken Onuachu, bugün de Gaziantep'i boş geçmeyerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

GOL MAKİNESİ

Onuachu, Trendyol Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı. Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz devinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

28 PUANA KATKI

Süper Lig'de 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Paul Onuachu'nun gol attığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 28 puan elde etti. Bu periyotta sadece 1 kez yenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
