22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Trabzonspor'dan Felix Correira hamlesi!

Trabzonspor'un Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'de forma giyen 25 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Felix Correira'yı radarına aldığı iddia edildi.

Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yaz transfer dönemine daha aylar olmasına rağmen Trabzonspor ile ilgili her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Bordo-mavili kulübün hem yurt dışından hem de yerli oyuncularla ilgili temaslarını sürdürdüğü öne sürülüyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille OSC forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol kanat Felix Correia'nın Trabzonspor'un radarına girdiği iddia edildi. Lille ile Haziran 2029'a kadar sözleşme[1]si bulunan oyuncunun transferinin kolay olmayacağı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fransız ekibi ile 32 karşılaşmada görev alan Correia, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Asıl mevkisi sol kanat olan futbolcu, sağ kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Çok yönlü yapısı, hücum hattında alternatifli oyun planı oluşturmak isteyen teknik ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Güncel piyasa değerinin 10 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtilen 1.78 boyundaki yıldız için yaz döneminde somut adım atılıp atılmayacağı merak konusu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
