21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
0-183'
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Uğurcan Çakır: "Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz"

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Şubat 2026 22:30
Uğurcan Çakır: 'Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz'
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a yenildi. Sarı kırmızılılar ligde 2. yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Maça iyi başlamadık. İlk yarı çok top kaybı yaptık. Maça tam konsantre değildik. Konyaspor daha konsantre ve istekliydi. Tüm tepkileri bizden daha erken verdiler. Bugün kaybettik ama yapacak bir şey yok. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Avantaj kaybettik sadece. 11 maç kaldı, tüm maçları tek tek Juventus maçı konsantrasyonuyla oynayıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor daha istekliydi bizden, onları tebrik ediyorum. Bizim de yapmamız gereken daha çok çalışmaya, böyle maçları önemsemeye devam etmek ve her maça ayrı ayrı konsantre olup galip gelmek." şeklinde konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
