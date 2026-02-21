Allegri'den Luka Modric için büyük övgü

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Parma ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Allegri, takımın deneyimli ismi Luka Modric ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.



İtalyan teknik adam, Modric ile ilgili, "Şimdiye kadar bu kadar oynayacağını kimse tahmin etmezdi. Umarım böyle devam eder. Onu tarif edecek kelime yok. Onun hakkında konuşurken biraz duygulanıyorum. Böyle şampiyonlarla çalışmak harika bir şey." dedi.



Milan forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan 40 yaşındaki Luka Modric, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.



