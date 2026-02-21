Nico Schlotterbeck için 50 milyon euro

Borussia Dortmund, önemli ekiplerin gündeminde yer alan Nico Schlotterbeck'in bonservis bedelini belirledi.



Alman ekibi, Bayern Münih ile birlikte son dönemde özellikle Real Madrid ile adı geçen 26 yaşındaki stoperi için 50 milyon euro bekliyor.



Borussia Dortmund forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Alman stoper, 3 gol, 2 asist ile skor katkısı verdi.



Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Schlotterbeck'in, kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.



