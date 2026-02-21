Beşiktaş'lı eski futbolcu, antrenörlüğe soyundu

2018-2019'dan 2020-2021 sezonuna kadar Beşiktaş

forması giyen Isimat-Mirin

, 34 yaşındayken sürpriz bir karar aldı.



Kariyerinde son olarak Kallithea forması giyen ve sezon başından bu yana kulüpsüz olan 34 yaşındaki Fransız stoper futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.



YENİ GÖREVİ



Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ise resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nicolas Isimat-Mirin'in, genç takımında antrenörlük görevine başladığını duyurdu.Futbolculuk kariyerinde 371 resmi maça çıkan Nicolas Isimat-Mirin bu karşılaşmalarda 13 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.