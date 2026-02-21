Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yaz transfer dönemi için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.
Team Talk'ın haberine göre, sarı-siyahlılar eski yıldızı Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa forması ile 25 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
