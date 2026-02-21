20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
1-1
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
2-190'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
3-0
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-0
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-1
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Dortmund eski aşkını radarına aldı: Jadon Sancho

Borussia Dortmund, yaz transfer döneminde Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 21 Şubat 2026 00:57
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yaz transfer dönemi için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.

Team Talk'ın haberine göre, sarı-siyahlılar eski yıldızı Jadon Sancho'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa forması ile 25 maça çıkan İngiliz yıldız, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
