20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-089'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
0-157'
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-160'

Kadın futbol için devasa adım

Türk kadın futbolunun geleceğini şekillendirecek olan Süper Lig Kadın Futbol Birliği'nin temelleri, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıyla atıldı.

calendar 20 Şubat 2026 20:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kadın futbol için devasa adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'İn 4 devi, bu kez kadın futbolu için bir araya geldi.

Beşiktaş JK Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, kadın futbolunun kurumsal bir kimlik kazanması yolunda atılan en somut adımlardan biri oldu.

Toplantıda; Şile Bilgi Doğa Başkanı Hasan Şahinkaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Hakkarigücü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkal ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Ligleri Sorumlusu Aslıhan Yılmaz, Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, Türk kadın futbolunun geleceği için tarihi öneme sahip toplantıda görüş bildirerek birliğin kurulması için destek oldu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ile Atasoy'a "Çalışmalarınızda her türlü desteğe hazırız" mesajı verdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
