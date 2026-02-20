20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
0-09'
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Scott McTominay: "Futbol fazla yumuşaklaştı"

Napoli forması giyen Scott McTominay, modern futbolun "fazla yumuşaklaştığını" savunarak Napoli'de hem taktik hem fiziksel olarak geliştiğini ve şehirle güçlü bir bağ kurduğunu söyledi.

20 Şubat 2026 20:05
Napoli'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Scott McTominay, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda hem Napoli kariyerini hem de modern futbola dair eleştirilerini anlattı.

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA BAŞKA BİRİNE DÖNÜŞÜYORUM"

İskoç orta saha, profesyonellik anlayışını net sözlerle ortaya koydu:

"İşimi son derece ciddiye alıyorum çünkü bunun için para alıyorum. Futbolcular antrenman ve maç için çok iyi kazanıyor. O iki saat içinde ciddi olamıyorsanız işinizi doğru yapmıyorsunuz demektir. Eğlenmek elbette önemli ama saha dışında. Sahada mümkün olduğunca öğrenmek zorundasınız. Ben sahaya çıktığımda başka birine dönüşüyorum."

"NAPOLI İNSANINA HAYRANIM"

McTominay, Napoli halkıyla güçlü bir bağ kurduğunu da dile getirdi:

"Taraftarlara ve genel olarak Napoli insanına hayranım. Tutumları memleketimdeki insanlara çok benziyor. Bu yüzden kolay uyum sağladım. Burayı seviyorum. İklim, insanlar, yemekler, kültür… Napoli merkezinden manzara ise inanılmaz."

"FUTBOL FAZLA YUMUŞAKLAŞTI"

Modern futbolun fazla "soft" hale geldiğini savunan tecrübeli oyuncu, kararların çok hassaslaştığını söyledi: 

"Futbolun giderek daha yumuşak hale geldiğini düşünüyorum. Bazı kararlar çok, hatta fazlasıyla hassas. Küçükken böyle şeylere alışkın değildim; bize dürüst ve güçlü müdahaleler yapmayı öğretirlerdi. Şimdi en ufak temas bile sarı kartla sonuçlanabiliyor. Sonuç çıkarmak bana düşmez ama aşırı bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum."

"İTALYA LİGİ PREMIER LIG'DEN FARKLI"

Serie A deneyiminin kendisini hem taktik hem fiziksel açıdan geliştirdiğini belirten McTominay, İtalya'daki futbolun Premier Lig'den farklı olduğuna dikkat çekti: 

"Napoli'de hem taktik hem fiziksel olarak büyüdüm. İtalya Premier Lig'den farklı. Çok hızlı adapte olmak zorunda kaldım. Nasıl hareket edeceğimi, nasıl boşluk bulacağımı, rakip ceza sahasında nasıl tehdit olacağımı ve savunmayı öğrendim. Güzel bir öğrenme süreciydi ve her dakikasından keyif aldım."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
