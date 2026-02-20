20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
2-0
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
1-042'
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
0-022'
20 Şubat
Sassuolo-Verona
0-037'
20 Şubat
Brest-Marsilya
2-037'
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
2-060'
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
1-1
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
2-1

Milan Skriniar: "Bana sadece birkaç hafta verin"

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

20 Şubat 2026 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Milan Skriniar: 'Bana sadece birkaç hafta verin'
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. 

"BANA SADECE BİRKAÇ HAFTA VERİN"

Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
