20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

21 yaş altı milli okçulardan Avrupa'da 5 madalya

21 yaş altı milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda makaralı yay erkek ve karışık takımları, podyumun zirvesine çıktı.

20 Şubat 2026 14:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk okçular, 21 yaş altı takım müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda, takımlar kategorisindeki madalya maçları yapıldı.

Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan'dan oluşan 21 yaş altı makaralı yay erkek takımı ve Defne Çakmak ile Yağız Sezgin'den oluşan 21 yaş altı makaralı yay karışık takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Naile İremsu Çevak ile Hüseyin Kakaşçı'nın yer aldığı 21 yaş altı klasik yay karışık takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

21 yaş altı klasik yay kadın takımı (Canse Duru Tarakçı, Diana Otçu, Naile İremsu Çevak) ve 21 yaş altı klasik yay erkek takımı (Hüseyin Kakaşçı, Muhammet Musab Gülay, Toprak Türker) ise bronz madalya elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
