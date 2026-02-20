Avrupa'da futbol yayıncılığında devrim planı

Avrupa futbolunda yayıncılık dengelerini kökten değiştirebilecek dev bir proje için çalışmalar başladı.

Büyük bir uluslararası medya şirketinin, Avrupa Birliği vatandaşlarının 5 büyük lig ve UEFA organizasyonlarını tek bir platform üzerinden izleyebilmesini sağlayacak yeni bir yayın ağı üzerinde gizli bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

5 BÜYÜK LİG VE UEFA ORGANİZASYONLARI

Söz konusu proje hayata geçerse futbolseverler; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa ligleriyle birlikte UEFA turnuvalarını tek bir dijital çatı altında takip edebilecek. Bu adımın, Avrupa genelinde yayıncılıkta daha merkezi ve erişilebilir bir sistem oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ancak projenin kısa vadede hayata geçirilmesi oldukça zor görünüyor. Mevcut yayın hakları, uzun vadeli lisans sözleşmeleri ve ülkeler bazındaki özel anlaşmaları sürecin önündeki en büyük engeller olarak öne çıkıyor. Birçok ligin ve UEFA organizasyonunun farklı yayıncılarla devam eden kontratları bulunuyor.

Buna rağmen şirketin uzun vadeli bir yol haritası belirlediği ve 2035 yılına kadar daha birleşik bir futbol yayın modeline geçişi amaçladığı ifade ediliyor.

Projenin gerçekleşmesi halinde Avrupa'da futbol yayıncılığı yeni bir döneme girebilir.