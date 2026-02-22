21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-1
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-0
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
4-2
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
3-0

Galatasaray'dan Okan Buruk'la 2. kez 2 farklı yenilgi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.

calendar 22 Şubat 2026 00:48 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 00:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.

Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.

"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini BUruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
