Galatasaray'dan Okan Buruk'la 2. kez 2 farklı yenilgi

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak zirve mücadelesinde "yara" aldı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.
Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.
"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini BUruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.
Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.
"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini BUruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.