Levent Tüzemen: 'Onsuz Galatasaray, kanatsız bir kuş'

Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
İşte Levent Tüzemen'in yazısı:
"OSIMHEN'SİZ G.SARAY, KANATSIZ KUŞA BENZİYOR"
"Osimhen'in G.Saray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz G.Saray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz G.Saray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı."
"ICARDI AYAĞINA TOP BEKLİYOR"
"Okan hoca, Icardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. Icardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor."
"G.SARAY'IN DAHA ETKİLİ OLMASINI SAĞLADI"
"İlk 45'te keyif vermeyen, sabır çektiren bir G.Saray vardı. Defansta ve hücumda yapılan derin rotasyon uyum sorunu yarattı. Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, Icardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü. Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi."
"EVDEKİ HESAP KONYA'DA TUTMADI"
"İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı. Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı."
