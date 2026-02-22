22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
13:30
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
14:15
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
14:30
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
13:30
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
13:30
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Levent Tüzemen: "Onsuz Galatasaray, kanatsız bir kuş"

Spor yazarı Levent Tüzemen, Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

calendar 22 Şubat 2026 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen: 'Onsuz Galatasaray, kanatsız bir kuş'
Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. 

İşte Levent Tüzemen'in yazısı:

"OSIMHEN'SİZ G.SARAY, KANATSIZ KUŞA BENZİYOR"

"Osimhen'in G.Saray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz G.Saray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz G.Saray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı."

"ICARDI AYAĞINA TOP BEKLİYOR"

"Okan hoca, Icardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. Icardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor."

"G.SARAY'IN DAHA ETKİLİ OLMASINI SAĞLADI"

"İlk 45'te keyif vermeyen, sabır çektiren bir G.Saray vardı. Defansta ve hücumda yapılan derin rotasyon uyum sorunu yarattı. Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, Icardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü. Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi."

"EVDEKİ HESAP KONYA'DA TUTMADI"

"İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı. Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
