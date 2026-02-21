21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
2-0
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
1-0
21 Şubat
M.City-Newcastle
2-157'
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
1-1
21 Şubat
Lens-AS Monaco
2-3
21 Şubat
Cagliari-Lazio
0-076'
21 Şubat
Lecce-Inter
0-2
21 Şubat
Juventus-Como
0-2
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
2-155'
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
2-1
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
1-1
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
3-3
21 Şubat
Chelsea-Burnley
1-1
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
0-0
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
1-2
21 Şubat
Brentford-Brighton
0-2
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
1-1
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
2-2
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
2-3
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
1-0
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
2-2
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
3-2
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
0-1
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
0-3
21 Şubat
PSG-Metz
2-050'

Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması

Okan Buruk, yabancı hakem talebiyle ilgili soruya "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını verdi.

calendar 21 Şubat 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Okan Buruk, Tümosan Konyaspor'a 2-0 kaybedilen mücadelenin ardından hakem yönetimi ve VAR atamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, yabancı hakem talebiyle ilgili soruya da "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını verdi.

"Bize yabancı bir VAR hakemi maçı yönetti"

Deneyimsiz hakemlerin kritik maçlara atanabildiğini vurgulayan Buruk, yabancı hakem tartışmalarına da değindi.

VAR hakeminin kim olduğunu bilmediklerini söyleyen Buruk, "Bugünkü VAR hakemini tanımıyorum. Nerede maç yönetti, hangi ligde görev yaptı bilmiyorum. Bize de yabancı bir VAR hakemi maçı yönetti. Hiçbirimizin tanımadığı, adını bilmediği bir hakem" ifadelerini kullandı.

"Bu ligde tecrübesiz hakemler atanabiliyor"

Atamaların sorumluluğunun Merkez Hakem Kurulu'nda olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bu kadar önemli ligde ve yarışta tecrübesiz hakemler atanabiliyor. MHK başkanının sorumluluğunda, kararları o veriyor. Her atamaya saygı duyuyoruz. Yabancı olup olmadığı önemli değil, iyi hakem olsun" dedi.

"Konyaspor'un da hakkı yenmiştir"

Sadece kendi takımları için değil, tüm kulüpler için adalet talep ettiklerini vurgulayan Buruk, "Konyaspor'un da hakkı yenmiştir. Her takımın istediği iyi hakem olsun, pasaportu önemli değil. Bu yükü kaldırabilecek, sorumluluğu taşıyabilecek hakemler olsun istiyorum. VAR'a çağıran hakemin adını ben hiç duymadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Böyle kritik maçta görev aldı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Türk hakemlerine güvenelim"

Hakem eleştirisinin adresini net biçimde ortaya koyan Okan Buruk, "Kötü yönetimden sorumlu kişi MHK başkanıdır. Bu tür şeylere saygı duyuyoruz ama Türk hakemlerine güvenelim, inanalım. Onlar da yürekli olsunlar. Kimse kimseye hakkının geçmesini istemiyor. Orayı hak edecek insanlar olsun, pasaportu önemli değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
13 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
14 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.