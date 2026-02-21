Okan Buruk'tan yabancı hakem açıklaması

Okan Buruk, Tümosan Konyaspor'a 2-0 kaybedilen mücadelenin ardından hakem yönetimi ve VAR atamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Buruk, yabancı hakem talebiyle ilgili soruya da "Kulübümüz gerekli girişimi yapacaktır" yanıtını verdi.



"Bize yabancı bir VAR hakemi maçı yönetti"



Deneyimsiz hakemlerin kritik maçlara atanabildiğini vurgulayan Buruk, yabancı hakem tartışmalarına da değindi.



VAR hakeminin kim olduğunu bilmediklerini söyleyen Buruk, "Bugünkü VAR hakemini tanımıyorum. Nerede maç yönetti, hangi ligde görev yaptı bilmiyorum. Bize de yabancı bir VAR hakemi maçı yönetti. Hiçbirimizin tanımadığı, adını bilmediği bir hakem" ifadelerini kullandı.



"Bu ligde tecrübesiz hakemler atanabiliyor"



Atamaların sorumluluğunun Merkez Hakem Kurulu'nda olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Bu kadar önemli ligde ve yarışta tecrübesiz hakemler atanabiliyor. MHK başkanının sorumluluğunda, kararları o veriyor. Her atamaya saygı duyuyoruz. Yabancı olup olmadığı önemli değil, iyi hakem olsun" dedi.



"Konyaspor'un da hakkı yenmiştir"



Sadece kendi takımları için değil, tüm kulüpler için adalet talep ettiklerini vurgulayan Buruk, "Konyaspor'un da hakkı yenmiştir. Her takımın istediği iyi hakem olsun, pasaportu önemli değil. Bu yükü kaldırabilecek, sorumluluğu taşıyabilecek hakemler olsun istiyorum. VAR'a çağıran hakemin adını ben hiç duymadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Böyle kritik maçta görev aldı" sözleriyle tepki gösterdi.



"Türk hakemlerine güvenelim"



Hakem eleştirisinin adresini net biçimde ortaya koyan Okan Buruk, "Kötü yönetimden sorumlu kişi MHK başkanıdır. Bu tür şeylere saygı duyuyoruz ama Türk hakemlerine güvenelim, inanalım. Onlar da yürekli olsunlar. Kimse kimseye hakkının geçmesini istemiyor. Orayı hak edecek insanlar olsun, pasaportu önemli değil" diyerek sözlerini tamamladı.



