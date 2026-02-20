EuroLeague eski CEO'su, NBA projesine güvenmiyor

EuroLeague eski CEO'su Paulius Motiejunas, NBA Europe projesinin 2027'de başlama planının gerçekleşebileceğini düşünmediğini açıkladı.

NBA'in Avrupa açılımı giderek somutlaşırken, EuroLeague eski CEO'su Paulius Motiejunas projedeki kusurlardan dolayı çekincelerini paylaştı. 44 yaşındaki yönetici, 2027 hedefinin yakalanması zor bir tarih olduğunu ifade etti.





NBA Europe projesi, NBA Başkanı Adam Silver liderliğinde şekilleniyor. Yeni ligin 2027 gibi erken bir tarihte, 12 kalıcı kulüp ve toplam 16 takımla başlaması planlanıyor. Ancak EuroLeague'in NBA ve FIBA ile güç birliği yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.





İŞ BİRLİĞİ MÜMKÜN MÜ?





Motiejunas, NBA'in Avrupa pazarına girmesine karşı olmadığını açıkladı. Fakat ayrı bir lig yerine iş birliği içinde olmalarını söyledi. İşte o sözler;





"Yeni bir lig kurulacaksa bu birleşme ve iş birliği yoluyla olmalı, sıfırdan ayrı bir yapı inşa ederek değil. Başından beri bunu söylüyoruz. Bölünmek yerine birlikte ilerlemek daha doğru. Ekosistemi parçalamak basketbolun büyümesine de taraftarların en iyi maçları izlemesine de katkı sağlamaz."





"NBA AVRUPA'YA GELECEK AMA TUTARSIZLIKLAR VAR"





Litvanyalı yönetici, NBA Europe projesinin hayata geçeceğine inandığını ancak vizyon konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi ve "Konuşma biçimlerine bakarsanız NBA'in Avrupa'ya geleceğini düşünüyorum. Ancak iş yapış şeklimiz çok farklı. Bazı noktaların mantığını göremiyorum. Özellikle yatırım fonlarının sürece dahil olması bana mantıklı gelmiyor. Sunulan iş planı da tam olarak uygun görünmüyor." açıklamasını yaptı.





2027'YE YETİŞİR Mİ?





Eski yönetici, 2027 hedefi konusunda ise net konuştu: "Bu takvimi kendileri koydu. Bana sorarsanız çok gerçekçi değil. En az altı yeni takımı sıfırdan kurmak kolay değil. Arena inşa etmek ise daha da zor. Hedeflenen şehirlerin hepsinde uygun salon yok. Çok sayıda engel var."



"26 YILDIR BURADAYIZ"





İki organizasyon arasındaki yaklaşım farkına da dikkat çeken Motiejunas, "Biz 26 yıldır burada basketbol geliştiriyoruz. Belki bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlardır ve herkesi şaşırtırlar. Ama şu anki belirsizlik şüphe yaratıyor. Bizim standartlarımızla onların standartları radikal biçimde farklı." dedi.



