20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Galatasaray Gain'den kritik galibiyet! Fark 4'e indi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ABB FOMGET'i 3-0 mağlup eden Galatasaray Gain, puanını 51'e yükseltti ve lider Fenerbahçe Arsavev ile arasındaki farkı 4'e düşürdü.

calendar 20 Şubat 2026 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Gain'den kritik galibiyet! Fark 4'e indi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 20. Hafta maçında Galatasaray Gain sahasında ABB FOMGET'i 3-0 mağlup etti.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 83. dakikalarda Marta Cintra ve 55. dakikada Manga getirdi.
 
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 51 puana yükselerek lider Fenerbahçe Arsavev ile arasında puan farkını 4'e indirdi. ABB FOMGET ise 42 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Galatasaray, ALG Spor'a konuk olacak. ABB FOMGET ise Fatih Vatanspor'u ağırlayacak. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
