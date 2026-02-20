20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!

Juventus, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ile anlaşma sağladı. İşte İtalyan basınındaki haberin detayları...

20 Şubat 2026 16:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!
Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için Juventus iddiası gündeme geldi.

ROMA İLE ANLAŞMA YOK

Roma ile sözleşmesi sezon sonund bitecek milli futbolcu, yeni sözleşmeyle birlikte kulüpten 4 milyon euro maaş talep etti. Roma, 29 yaşındaki futbolcunun bu talebini yüksek buldu ve taraflar arasında yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadı.

JUVENTUS ANLAŞTI

La Stampa'da yer alan habere göre, Zeki Çelik'in menajeri ile görüşen Juventus, deneyimli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.

Juventus, Roma ile sözleşmesi tamamlamasının ardından milli futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ROMA PERFORMANSI

2026 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik, İtalyan ekibinde 137 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
