Zeki Çelik için Juventus ve anlaşma iddiası!

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik için Juventus iddiası gündeme geldi.



ROMA İLE ANLAŞMA YOK



Roma ile sözleşmesi sezon sonund bitecek milli futbolcu, yeni sözleşmeyle birlikte kulüpten 4 milyon euro maaş talep etti. Roma, 29 yaşındaki futbolcunun bu talebini yüksek buldu ve taraflar arasında yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadı.



JUVENTUS ANLAŞTI



La Stampa'da yer alan habere göre, Zeki Çelik'in menajeri ile görüşen Juventus, deneyimli futbolcunun transferi konusunda el sıkıştı.



Juventus, Roma ile sözleşmesi tamamlamasının ardından milli futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



ROMA PERFORMANSI



2026 yılından bu yana Roma forması giyen Zeki Çelik, İtalyan ekibinde 137 maçta 2 gol attı ve 10 asist yaptı.







