Neymar'dan emeklilik açıklaması!

Brezilyalı yıldız Neymar, Aralık 2026'da profesyonel futboldan emekli olabileceğini söyledi.

Neymar'dan emeklilik açıklaması!
Neymar, kariyerinin son dönemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 
Brezilyalı yıldız, Santos formasıyla geçirdiği son yıllarda sakatlıklarla mücadele ederken, Aralık 2026'da profesyonel futboldan emekli olabileceğini açıkladı.
 
34 yaşındaki forvet, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı için de çok önemli." ifadelerini kullandı.
 
Neymar, 2025 Aralık'ında diz ameliyatı geçirdiğini ve bu sezon %100 hazır şekilde geri dönmek için bazı maçlarda dinlendiğini belirtti. Yıldız futbolcu, "Takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim ama sonunda %100 hazır, ağrısız ve en iyi formda sahaya çıkabilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim." dedi.
 
Santos ile sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzatan Neymar, Brezilya milli takımına geri dönerek Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor. 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklarını ifade etti.
 
Eski Brezilyalı futbolcu Kleberson ve uzmanlar, Neymar'ın fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşamasa da yetenekleriyle milli takıma büyük katkı sağlayacağını vurguluyor. Öte yandan, Neymar'ın uzun vadeli geleceği hala belirsizliğini koruyor; yıldız oyuncu, performansına ve kondisyonuna göre kariyerini sonlandıracak zamanı kendisi belirleyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
