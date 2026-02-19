19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Vedat Muriqi tarihe geçti!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga'da 50 gole ulaşarak kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu oldu. Zirvede ise 54 golle Samuel Eto'o yer alıyor.

calendar 19 Şubat 2026 14:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, La Liga kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Kosovalı golcü, İspanya'da 50 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti. Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol barajını aşan Muriqi, kulüp tarihinin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.

ZİRVEDE TEK BİR İSİM VAR

Muriqi'den daha fazla La Liga golü atan tek Mallorca oyuncusu ise Samuel Eto'o. Kamerunlu efsane, İspanyol ekibiyle 54 gole imza atmıştı.

Böylece Vedat Muriqi, Mallorca tarihinde La Liga'da en çok gol atan ikinci futbolcu konumuna yükseldi ve Eto'o'nun hemen arkasında yer aldı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
