Galatasaray'da 80 günde büyük değişim!

Bu sezon özellikle yedek kulübesiyle eleştirilen Galatasaray, devre arası transfer dönemiyle birlikte farklı bir kimliğe büründü.
KULÜBEDEN TEK HAMLE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Galatasaray, sakatlar ve cezalılar nedeniyle bu maça oldukça eksik bir kadro ile çıkmış ve Okan Buruk, kulübeden tek hamle yapabilmişti.
Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, kulübesinde ve kadrosunda yaşanan değişimi de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında gözler önüne serdi.
OYUNA GİREN İSİMLER
Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta sadece Arda Ünyay'ı yedek kulübesinden sahaya sürebilen Okan Buruk, Juventus maçında ise kulübeden; Mauro Icardi, Wilfried Singo, Leroy Sane ve Sacha Boey gibi hamlelerde bulundu.
80 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Union Saint-Gilloise ile 25 Kasım'da karşılaşan Galatasaray, Juventus maçına kadar olan sürede transferlerin de etkisiyle yaklaşık 80 günde kadroda büyük bir değişime imza attı.
KULÜBEDEN TEK HAMLE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Galatasaray, sakatlar ve cezalılar nedeniyle bu maça oldukça eksik bir kadro ile çıkmış ve Okan Buruk, kulübeden tek hamle yapabilmişti.
Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, kulübesinde ve kadrosunda yaşanan değişimi de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında gözler önüne serdi.
OYUNA GİREN İSİMLER
Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta sadece Arda Ünyay'ı yedek kulübesinden sahaya sürebilen Okan Buruk, Juventus maçında ise kulübeden; Mauro Icardi, Wilfried Singo, Leroy Sane ve Sacha Boey gibi hamlelerde bulundu.
80 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Union Saint-Gilloise ile 25 Kasım'da karşılaşan Galatasaray, Juventus maçına kadar olan sürede transferlerin de etkisiyle yaklaşık 80 günde kadroda büyük bir değişime imza attı.