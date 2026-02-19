19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
13:30
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
13:30
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Galatasaray'da 80 günde büyük değişim!

Union Saint-Gilloise maçında kulübesinden tek değişiklik yapabilen Galatasaray, Juventus karşılaşmasında ise kadrodaki büyük değişimi gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılılarda, Juventus maçında; Icardi, Sane, Singo ve Sacha Boey gibi isimler oyuna dahil oldu.

calendar 19 Şubat 2026 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 80 günde büyük değişim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bu sezon özellikle yedek kulübesiyle eleştirilen Galatasaray, devre arası transfer dönemiyle birlikte farklı bir kimliğe büründü.

KULÜBEDEN TEK HAMLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım'da sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Galatasaray, sakatlar ve cezalılar nedeniyle bu maça oldukça eksik bir kadro ile çıkmış ve Okan Buruk, kulübeden tek hamle yapabilmişti.

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray, kulübesinde ve kadrosunda yaşanan değişimi de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçında gözler önüne serdi.

OYUNA GİREN İSİMLER

Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta sadece Arda Ünyay'ı yedek kulübesinden sahaya sürebilen Okan Buruk, Juventus maçında ise kulübeden; Mauro Icardi, Wilfried Singo, Leroy Sane ve Sacha Boey gibi hamlelerde bulundu.

80 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Union Saint-Gilloise ile 25 Kasım'da karşılaşan Galatasaray, Juventus maçına kadar olan sürede transferlerin de etkisiyle yaklaşık 80 günde kadroda büyük bir değişime imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
